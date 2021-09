Usa: Francia annulla celebrazione relazioni bilaterali come protesta per accordo Auukus (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, il primo ministro britannico, Boris Johnson, e il premier australiano, Scott Morrison, hanno annunciato ieri una nuova intesa fra i tre paesi sulla condivisione di tecnologie avanzate nell’ambito della difesa, in quella che ha tutta l’aria di un’iniziativa volta a contrastare l’influenza della Cina nell’Indo-pacifico, anche se l’annuncio ufficiale non menziona Pechino esplicitamente. L'accordo punta a facilitare la condivisione di informazioni in aree strategiche come l'intelligenza artificiale e la tecnologia per i sottomarini nucleari. L'iniziativa si concentrerà inizialmente sull'aiutare la marina australiana a procurarsi una flotta di sottomarini a propulsione nucleare, una mossa che Pechino considererà probabilmente aggressiva. In una dichiarazione congiunta, Johnson, Biden e Morrison hanno affermato: "Lo sforzo che lanciamo oggi aiuterà a sostenere la pace e la stabilità nella regione indo-pacifica. Per oltre 70 anni, Australia, Regno Unito e Stati Uniti hanno lavorato insieme ad altri importanti alleati e partner per proteggere i nostri valori condivisi e promuovere la sicurezza e la prosperità. Oggi, con la formazione di Auukus – il nome del nuovo patto generato dalle iniziali dei tre Paesi - dobbiamo impegnarci nuovamente in questa visione". (Nys)