Terrorismo: Usa sanzionano cinque membri di Al Qaeda in Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno imposto sanzioni contro cinque sostenitori dell'organizzazione terroristica Al Qaeda operanti in Turchia, i quali hanno fornito sostegno finanziario e logistico al gruppo. Lo rende noto il dipartimento di Stato. "Gli Stati Uniti - si legge nella relativa nota ufficiale - continueranno a lavorare a stretto contatto con i nostri partner e alleati, inclusa la Turchia, per identificare e distruggere le reti di sostegno finanziario ad Al Qaeda. Terremo d'occhio queste reti per dissuaderle dall'abusare del sistema finanziario internazionale per generare entrate per operazioni terroristiche". Gli Stati Uniti, prosegue il comunicato, non "dimenticheranno mai le vittime degli attentati dell'11 settembre 2001 e gli altri complotti di al Qaeda in tutto il mondo. Continueremo a prendere di mira coloro che cercano di infliggere danni agli Stati Uniti, ai nostri cittadini e ai nostri interessi". (Nys)