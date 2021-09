Covid: Pd, bene certificato verde subito dopo prima dose

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elena Carnevali, capogruppo del Partito democratico in commissione Affari sociali alla Camera, e Luca Rizzo Nervo, deputato Pd e componente della commissione Affari sociali, dichiarano di essere "soddisfatti che nel decreto Green pass sia stata inserita la possibilità di ottenere la certificazione subito dopo la prima dose di vaccino anti-Covid e non, come succedeva fino ad oggi, soltanto dopo 15 giorni dalla stessa". I due parlamentari aggiungono in una nota congiunta: "Come Partito democratico ci siamo battuti in commissione Affari sociali per questa importante modifica, e avevamo presentato anche un emendamento al decreto numero 105 che andava esattamente in questa direzione. Bene dunque che ci sia questa norma e che, con l'approvazione del decreto in Consiglio dei ministri, sia operativa immediatamente. Un passo in avanti per semplificare la vita di tutti i cittadini e proseguire nella strada della ripresa". (Com)