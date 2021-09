Usa: Robert “Bob” Clark nominato commissario generale per Expo Dubai 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Robert “Bob” Clark sarà il commissario generale degli Stati Uniti a Expo Dubai 2020, che prenderà il via il 1 ottobre. Lo ha annunciato il Dipartimento di stato in un comunicato. Clark, si legge, ha una lunga carriera nel settore privato, dove ha ricoperto il ruolo di fondatore e presidente esecutivo di Clayco, una società di sviluppo immobiliare commerciale, ingegneria, architettura e costruzioni con interessi nei mercati di tutto il Nord America. Prima di fondare Clayco, è stato partner di Machine Maintenance and Equipment Company (Mmeco) e project director presso Clark Painting Company, uno dei più grandi appaltatori di vernici industriali degli Stati Uniti.(Nys)