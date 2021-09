Italia-Cile: vice ministra Sereni presiede gruppo di lavoro misto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vice ministra Marina Sereni ha presieduto la seconda sessione del gruppo di lavoro misto Italia-Cile, al termine di quattro giorni di incontri bilaterali dal 13 al 16 settembre. Co-presidente per parte cilena la sottosegretaria agli Esteri Carolina Valdivia. Sereni e Valdivia, riferisce la Farnesina, hanno constatato l’eccellente livello delle relazioni tra i due Paesi e l’importanza, in questo contesto, del gruppo come strumento per spingere a un ulteriore rafforzamento dei rapporti bilaterali. Sereni ha evidenziato l’importanza della numerosa e qualificata presenza di aziende italiane in Cile, che “hanno creduto e continuano a credere nelle opportunità offerte dal Cile e vogliono continuare a essere partner importanti per la crescita e lo sviluppo del Paese”, auspicando di poter continuare a beneficiare di un clima favorevole agli investitori internazionali, come negli anni passati. “Abbiamo molto apprezzato - ha proseguito poi Sereni a proposito del processo costituente in corso in Cile - le modalità attraverso cui le autorità cilene sono riuscite a convogliare in un percorso istituzionale le istanze di cambiamento provenienti da diversi settori della società civile nell’autunno 2019”. (segue) (Com)