- "La sindaca dimostra ambiguità sui vaccini, strizzando l'occhiolino ai no vax e dimenticando il suo ruolo istituzionale". Lo ha detto l'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato, intervenendo a una iniziativa elettorale a sostegno del candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, in piazza Vittorio a Roma. (Rer)