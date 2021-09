© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il provvedimento approvato oggi si basa su "una strategia universalistica: andiamo a toccare tutto il mondo del lavoro, pubblico e privato, dipendente e autonomo", per un totale "di 23 milioni di lavoratori". Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, in conferenza stampa a palazzo Chigi.(Rin)