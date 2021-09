© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Concordo con il professor Fauci: l'Italia, con queste scelte, si pone all'avanguardia nel mondo a livello internazionale. Di questo, dobbiamo essere grati al presidente Draghi che non ha mai mollato la presa e che ha tenuto la barra dritta" sul green pass. Lo ha detto il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, in conferenza stampa a palazzo Chigi.(Rin)