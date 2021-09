Covid: assessore Lazio, grande rete per vaccini, se ci avesse pensato Raggi solo disagi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo messo a disposizione la più grande rete di vaccinazione in Italia, Roma è prima per vaccini e cure monoclonali". Lo ha detto l'assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D'Amato, intervenendo a una iniziativa elettorale a sostegno del candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, in piazza Vittorio a Roma. "Menomale che il Comune di Roma non si è occupato della campagna vaccinale. Gli esiti sarebbero stati gli stessi che vediamo sulla mobilità o sui tempi per fare una carta di identità", ha concluso. (Rer)