Germania: Merkel su elezioni, faremo il possibile per rapida formazione governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si farà tutto il possibile per una rapida formazione del governo federale a seguito delle elezioni del Bundestag, che si terranno il 26 settembre. È quanto dichiarato dalla cancelliera tedesca, Angela Merkel, nel punto per la stampa che ha tenuto con il presidente francese, Emmanuel Macron, prima della cena di lavoro in corso all'Eliseo. In particolare, Merkel ha affermato come, dopo il voto per il rinnovo del parlamento federale, “faremo tutto ciò che è in nostro potere al fine di evitare un intervallo troppo lungo” prima della formazione dell'esecutivo federale. (Geb)