Francia-Germania: Macron, con Merkel "mano nella mano" fino a prossimo governo tedesco

- Il presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che, fino alla formazione del prossimo governo tedesco, continuerà a lavorare "mano nella mano" con la cancelliera tedesca Angela Merkel. "Cercheremo di apportare delle soluzioni franco-tedesche" sui grandi dossier, ha detto Macron durante una breve dichiarazione congiunta tenuta all'Eliseo al fianco della cancelliera tedesca prima del colloquio bilaterale. Il presidente francese ha affermato che nel corso dei colloqui verranno affrontati alcuni dossier, come quelli riguardanti l'Afghanistan, dove è necessario continuare gli "sforzi" per permettere ai cittadini europei e alle persone minacciate di abbandonare il Paese e fornire un aiuto umanitario a chi ne ha bisogno. Macron ha spiegato che nel corso dei colloqui si parlerà anche di altre regioni che "aspettano la coerenza degli europei", come il Sahel, la Libia, l'Iran e la zona Indo-Pacifica. In vista del prossimo vertice tra Unione europea e Paesi dei Balcani occidentali, infine, il titolare dell'Eliseo ha sottolineato il bisogno di "rafforzare i legami".(Frp)