Covid: Rizzo Nervo-Carnevali (Pd), bene impegno governo per estensione certificato verde a 12 mesi a guariti

- I deputati democratici Luca Rizzo Nervo ed Elena Carnevali accolgono "con soddisfazione l'impegno del governo a sanare, in caso di parere favorevole da parte del Comitato tecnico-scientifico (Cts), il limbo legislativo che prevede per i guariti dal Covid-19 un Green pass della durata di soli 6 mesi, rispetto ai 12 mesi previsti per effettuare la monodose di vaccino". I parlamentari, presentatori dell'emendamento, aggiungono in una nota: "Avevamo tentato di correggere questa spiacevole situazione già al momento della conversione del primo decreto Green pass con un nostro emendamento, successivamente trasformato in un ordine del giorno che il governo aveva accolto. Se, come tutte le evidenze scientifiche sembrano indicare, il Cts darà parere favorevole, il governo interverrà immediatamente con una circolare ministeriale rendendo chiara, esplicita e rapidamente attuabile l'estensione della validità del Green pass, per questa categoria di persone, a 12 mesi". (Com)