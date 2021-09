© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti in programma domani, venerdì 17 settembre, a Torino e in Piemonte:COMUNEOre 11 - riunione in videoconferenza delle Commissioni I e II Odg: Completamento cavalcaferrovia tra corso Romania e il quartiere Falchera. Acquisto area di proprietà Profimm 2009 S.p.a. site in prossimita di corso Romania. Importo euro 434.320,00 Iva compresaOre 13 - conferenza CapigruppoREGIONEore 11, Asti, Palazzo Michelerio, il vicepresidente della Regione partecipa alla presentazione del libro “Valleandona, mare e fossili”, a cura dell'Associazione Paleontologica Astense, e all’inaugurazione della mostra “Balene Preistoriche”ore 10,30, Bra, piazza Caduti della Libertà, l’assessore all’Agricoltura partecipa all’inaugurazione di Cheeseore 14.30, Ivrea, ex fabbrica Olivetti, l’assessore alle Attività produttive presenzia al Nobilita Festival (Rpi)