Giustizia: Bergamini, da Berlusconi grande rispetto per le istituzioni

- Secondo il sottosegretario di Stato ai rapporti con il Parlamento del governo Draghi, Deborah Bergamini, "chiedere una perizia psichiatrica nei confronti di Silvio Berlusconi è il colmo: l’ennesimo capitolo di un’opera di sistematica delegittimazione della sua persona, della sua veste istituzionale, della sua storia di imprenditore e fondatore del centrodestra e addirittura della sua intelligenza. Non c’è fine al peggio. Eppure - continua l'esponente dell'esecutivo in una nota - il presidente di Forza Italia, invitando a proseguire il processo Ruby ter anche in sua assenza, dà prova ancora una volta della sua integrità, dell’osservanza e del rispetto delle istituzioni e della giustizia. Qualità che in questa infinita guerra a lui e alla sua libertà sono purtroppo spesso mancate a chi si è incaricato di giudicarlo, nei tribunali e sui giornali". (Com)