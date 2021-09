© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le sanzioni per chi non riconosce lo strumento del Green pass "sono sanzioni che comportano la sospensione, ma non devono avere nessun nesso con le attuali procedure che attengono alle sanzioni disciplinari". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, in conferenza stampa a palazzo Chigi. Le sanzioni "non devono essere in alcun modo agganciate a percorsi che portano al licenziamento", ha spiegato.(Rin)