Brasile: presidente Senato "democrazia non è negoziabile"

- Il presidente del Senato del Brasile, Rodrigo Pacheco, ha affermato che il potere legislativo, quello giudiziario e le forze armate hanno nella democrazia un "ambiente unico" per lo sviluppo del Paese, aggiungendo che il problema dei rapporti di forza è "risolvibile" e che la situazione è migliorata nella ultime settimane. "Sia il Congresso nazionale, la magistratura e le forze armate hanno una comprensione assoluta dell'importanza e della prevalenza della democrazia come ambiente unico per lo sviluppo. Questi problemi che abbiamo nei rapporti tra i poteri sono risolvibili e abbiamo già questa settimana una settimana molto migliore della scorsa, di buoni rapporti tra i poteri costituiti", ha affermato nel corso di un'audizione alla commissione Esteri e Difesa del Senato, aggiungendo: "La democrazia brasiliana è molto giovane e, come tutti i giovani, commette errori, realizza successi e ha i suoi problemi. Ma la democrazia non è negoziabile e non tornerà indietro", ha sottolineato. (segue) (Brb)