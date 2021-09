© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci possiamo permettere tutto tranne un autunno in cui si combina una ripresa del virus con l'esigenza di nuove restrizioni, e quindi con effetti negativi sull'andamento delle attività economiche e del lavoro". Lo ha detto il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, in conferenza stampa a palazzo Chigi. Per questo, "penso che il provvedimento sia anche di politica economica", ha spiegato.(Rin)