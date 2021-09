Roma 2021: Zingaretti, città è metropoli senza regole, manca classe dirigente capace

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Al rientro dalle vacanze, con la riapertura delle scuole, ci siamo accorti che il traffico di Roma è tornato a essere un incubo, una metropoli senza regole". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, intervenendo a una iniziativa elettorale a sostegno del candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, in piazza Vittorio a Roma. "Non esiste problema che non si può risolvere, il problema è l'assenza di soluzioni e di una classe dirigente capace di dare risposta a quei problemi", ha concluso. (Rer)