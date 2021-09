Roma 2021: Zingaretti, non ci sono problemi irrisolvibili, differenza è chi governa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La differenza rispetto alla qualità della vita delle persone è determinata da come la cosa pubblica è governata" e quindi anche a Roma "in una città che vive di emergenze, assenze e allarmi, ci sono problemi risolvibili e su questo bisogna spiegare in questi ultimi giorni di campagna elettorale". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, intervenendo a una iniziativa elettorale a sostegno del candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, in piazza Vittorio a Roma. Poco prima Zingaretti aveva portato a esempio il percorso di uscita dal commissariamento della sanità del Lazio. "La storia della sanità del Lazio in questi otto anni è una storia collettiva e popolare - ha detto -, perchè ha sempre avuto il popolo al centro l'ossessione di garantire a tutti i diritti costituzionali. Collettiva, perché abbiamo messo insieme un esercito della sanità che si è mosso in una direzione". (Rer)