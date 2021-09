Covid: Scozia e Irlanda del Nord chiedono intervento esercito per aiutare il sistema sanitario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I governi della Scozia e dell'Irlanda del Nord hanno chiesto l'intervento dell'esercito per sostenere le ambulanze e il personale sanitario che faticano a stare dietro alle richieste di aiuto a causa della pandemia del Covid-19. Secondo quanto riferisce l'emittente "Bbc", la prima ministra scozzese Nicola Sturgeon ha detto che il sistema sanitario sta affrontando "una delle situazioni più difficili della storia". I politici all'opposizione in Scozia hanno evidenziato i ritardi nell'intervento delle ambulanze, incluso il caso di un uomo che avrebbe perso la vita dopo 40 ore di attesa. "Tornerò nel mio ufficio per finalizzare i dettagli della richiesta di assistenza militare in modo che sia resa effettiva il prima possibile", ha affermato Sturgeon in Parlamento. Anche l'Irlanda del Nord ha chiesto l'intervento speciale dei militari per aiutare il sistema sanitario "sotto pressione" a causa della crisi pandemica. Il ministro alla Salute nord irlandese, Robin Swann ha detto che gli operatori sanitari sono "esausti" e che servono soluzioni per affrontare tale situazione. Swann ha detto di aver chiesto al ministero della Difesa di inviare 100 medici dell'esercito in Irlanda del Nord per sostenere due degli ospedali che più sono in difficoltà per l'alto numero di pazienti affetti da Covid-19. Una fonte del ministero della Difesa, secondo l'emittente britannica "Sky News", ha confermato che la richiesta è arrivata e una decisione sarà presa per la prossima settimana. (Rel)