- Di seguito un quadro dei principali appuntamernti previsti per domani a Milano e in Lombardia.REGIONEL'assessore allo Sviluppo economico di Regione Lombardia Guido Guidesi partecipa alla prima edizione dell'Extrasalone del design in programma all'Oriocenter di Bergamo.Oriocenter, via Portico, 71 - Orio al Serio/Bg (ore 9:30)L'assessore regionale a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile Claudia Maria Terzi e il presidente dell'Autorità di bacino del Lario e dei laghi minori effettuano visite istituzionali con sopralluoghi relativi alle opere finanziate da Regione Lombardia e Autorità di bacino sul demanio del Lago di Como.Ritrovo presso il Lungolago, via Alessandro Volta (all'altezza delle fontane) a Malgrate/Lc (ore 10:30)Ritrovo presso la sede dell'Autorità di bacino, piazzale Vittorio Emanuele, 4 - Menaggio/Co(ore 14:30)L'assessore di Regione Lombardia alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità Alessandra Locatelli partecipa a una conferenza stampa organizzata dai Lions per presentare il progetto Dispensa sociale-Recupero alimentare.Sede Provincia di Bergamo, auditorium “Ermanno Olmi”, via Sora, 4 - Bergamo (ore 11)Gli assessori regionali allo Sviluppo economico Guido Gudesi e al Turismo, Marketing territoriale e Moda Lara Magoni sono presenti alla settima edizione di “Agritravel&Slow Travel”, la Fiera dei Territori, in programma dal 17 al 19 settembre in presenza (B2C) presso Fiera Bergamo e, dal 27 al 29 settembre, in modalità online (B2B).Fiera di Bergamo, via Lunga – Bergamo (ore 15)VARIENell'ambito della 66ma edizione del Convegno di Studi Amministrativi di Varenna dal titolo “Transizione ecologica, innovazione digitale e inclusione sociale: la realizzazione del Next generation Eu” interventi di Vittorio Colao, Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale (ore 9:30); Elena Bonetti, Ministro per le pari opportunità e la famiglia (ore 14:30); Daniele Franco, Ministro dell’economia e delle finanze (ore 18)Conferenza stampa di presentazione di tutte le iniziative All4Climate – Italy 2021 e degli eventi “Youth4Climate: Driving Ambition” e Pre-COP26. Il programma sarà presentato dal Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani. Intervengono l’assessore all'ambiente e Clima della Regione Lombardia, Raffaele Cattaneo e, per un saluto, il sindaco di Milano, Giuseppe Sala.Palazzo Marino, Sala Alessi, piazza Scala, 2 (ore 10:30)European mobility week a milano “forum spazio aperto”: ripensare lo spazio pubblico per la transizione ecologicaStecca 3.0 - Via G. De Castillia 26, 20124 (ore 11) (Rem)