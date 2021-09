Roma 2021: Zingaretti, con Gualtieri onestà e grande squadra, ciò che è difficile sarà possibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sto combattendo per Roberto (Gualtieri, ndr) ogni sera. Noi abbiamo bisogno di un buon sindaco, finalmente. Onesto e che metta su una grande squadra". Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, intervenendo a una iniziativa elettorale a sostegno del candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, in piazza Vittorio a Roma. "Avremo davanti delle grandi opportunità" e "anche ciò che è difficilissimo può diventare possibile, bisogna mettere le persone giuste a governare", ha concluso. (Rer)