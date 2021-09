Ruby Ter: Lupi, incredibile richiesta di perizia psichiatrica per Berlusconi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La richiesta di perizia psichiatrica avanzata dal collegio del tribunale di Milano per Silvio Berlusconi ha dell'incredibile. Certi magistrati sembrano non conoscere limiti. Lo dichiara in una nota Maurizio Lupi, presidente di Noi con l'Italia. "Da una giustizia amministrata con questi metodi c'è da temere", prosegue Lupi. Una richiesta definita dal presidente di Noi con l'Italia appartenente a "regimi e non a un Paese democratico". "Per costoro Berlusconi non è un cittadino di cui dimostrare la colpa o l'innocenza in un processo, è un nemico che non sottostà ai loro voleri. Tanti anni fa un cantautore, Edoardo Bennato, parlando del potere, cantava: 'Se si accorge che il ballo non lo fai, allora sono guai, e te ne accorgerai. Attento a quel che fai, attento ragazzo, che chiama i suoi gendarmi e ti dichiara pazzo!'. Sempre con Bennato avremmo potuto dire "sono solo canzonette". Invece no, purtroppo, è l'indecente spettacolo a cui dobbiamo assistere e che, chissà perché, continuiamo a chiamare giustizia", conclude Lupi. (Com)