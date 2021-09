Fitch: economica globale in rialzo al 6,3 per cento nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia globale crescerà del 6,3 per cento nel 2021, in rialzo di 0,2 per cento rispetto alle stime di marzo. E’ quanto emerge dall'ultimo Global Economic Outlook (GEO), pubblicato oggi da Fitch Ratings. “Una ripresa economica globale più rapida del previsto sta facendo aumentare i prezzi”, spiega il rapporto, sottolineando che “le catene di approvvigionamento hanno faticato a tenere il passo con la domanda di beni di consumo durevoli in rapida espansione e il commercio mondiale di merci”. Il tasso di inflazione dovrebbe diminuire nel 2022, grazie a una crescita più lenta, agli aggiustamenti dell'offerta nei settori più oberati, un ritorno al consumo dei servizi e l'attenuazione degli effetti degli stimoli fiscale statunitense. La crescita mondiale dovrebbe rallentare al 4,3 per cento nel 2022, secondo le stime di Fitch. L’agenzia di rating ha aumentato le previsioni di crescita per il 2021 per le economie più sviluppate, con gli Stati Uniti in rialzo al 6,8 per cento dal 6,2 per cento, la zona euro al 5,0 per cento dal 4,7 per cento e il Regno Unito al 6,6 per cento dal 5,0 per cento. Solo il Giappone ha visto una riduzione, al 2,5 per cento dal 3,6 per cento, ma questa è stata accompagnata da una revisione al rialzo nel 2022. (segue) (Res)