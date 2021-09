Fitch: economica globale in rialzo al 6,3 per cento nel 2021 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La previsione della Cina è invariata all'8,4 per cento, ma è stata ridotta la crescita nei mercati emergenti - esclusa la Cina - al 5,9 per cento dal 6,0 per cento. "Ciò riflette una forte riduzione delle previsioni dell'India e tagli a Indonesia e Turchia, in parte compensati da revisioni al rialzo in Brasile, Messico, Sud Africa e Corea", afferma il rapporto. Diversi segnali indicano la riapertura dei servizi di persona negli ultimi due mesi in Europa e negli Stati Uniti, dove i nuovi casi di Covid e i tassi di ospedalizzazione sono diminuiti e l'introduzione delle vaccinazioni ha fatto progressi. “La Germania e l'Italia hanno annunciato ulteriori significative misure di allentamento della politica fiscale e i piani di investimento del fondo UE Next Generation dell'UE sono stati consolidati”, aggiunge l’agenzia. “Abbiamo anche incorporato - riferisce Fitch - una stima dell'impatto dei piani infrastrutturali del presidente Biden nelle nostre previsioni statunitensi per il 2022 e il 2023. L'effetto dello stimolo statunitense di marzo è diventato più chiaro, compreso il suo contributo al boom della spesa per i beni di consumo durevoli negli Stati Uniti, pari ora ad uno sbalorditivo +30 per cento in più rispetto ai livelli pre-pandemia". (segue) (Res)