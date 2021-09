Fitch: economica globale in rialzo al 6,3 per cento nel 2021 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione nel settore dei servizi negli Stati Uniti nel 2021 e 2022 sarà limitata dal rallentamento del mercato del lavoro, che limiterà a sua volta la crescita dei salari. "Tuttavia, abbiamo rivisto al rialzo in modo significativo le nostre previsioni sull'inflazione statunitense e globale. Prevediamo che l'inflazione degli Stati Uniti scenderà dal 4,1 per cento alla fine del 2021 al 2,2 per cento entro la fine del 2022, per poi salire di nuovo al 2,5 per cento nel 2023 quando la produzione si sposterà ulteriormente al di sopra del potenziale, dopo che il mercato del lavoro si sarà completamente ripreso alla fine del 2022", prevede l'agenzia di rating. "Prevediamo che la Fed (Federal Reserve statunitense) alzi i tassi nel quarto trimestre del 2023, un anno prima delle nostre aspettative precedenti. La Bce (Banca centrale europea) non seguirà l'esempio e probabilmente continuerà gli acquisti di asset fino al 2023, poiché l'inflazione della zona euro rimanarrà al di sotto dell'obiettivo", conclude Fitch. (Res)