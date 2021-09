Roma 2021: Lorenzin (Pd), con Gualtieri costruiremo città della salute

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dobbiamo scegliere un modello diverso di città, sconfiggendo quella rassegnazione per cui" Roma "sembra ingovernabile" e "con Roberto" Gualtieri "nel prossimo futuro vogliamo costruire una città della salute". Lo ha detto la coordinatrice del comitato elettorale del centrosinistra per le elezioni amministrative della Capitale, Beatrice Lorenzin del Pd, intervenendo a una iniziativa elettorale a sostegno del candidato a sindaco, Roberto Gualtieri, in piazza Vittorio a Roma. Nella Capitale "ci si ammala di diabete ai Parioli con una percentuale e in periferia con un'altra, ci sono 4 punti di differenza. Ci sono bambini che hanno un solo pasto decente al giorno a scuola, questo fa una differenza nell'età evolutiva", ha aggiunto. (Rer)