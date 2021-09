Trasporto aereo: Cgil, bene impegno Regione Lazio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è concluso nel pomeriggio l'incontro tra Cgil Cisl e Uil confederali e le rispettive categorie dei trasporti e del terziario con gli assessori regionali Di Berardino e Ornelli in merito alla crisi che si è abbattuta sul settore trasporto aereo, in particolare negli scali di Fiumicino e Ciampino e su tutte le aree produttive dell'indotto". Così, in una nota, la Cgil di Roma e del Lazio. "Abbiamo rappresentato - continua la nota - uno stato di crisi del settore ancora determinato dagli effetti della pandemia Covid-19, acuito dalla dinamica della vertenza Alitalia – Ita, prospettando preoccupanti scenari che si potrebbero configurare per tutte le aziende, per le lavoratrici e i lavoratori del trasporto aereo e del suo indotto, anche nel breve periodo, in assenza di solidi interventi da parte degli attori istituzionali regionali e nazionali". (segue) (Com)