Covid: Speranza, normative messi in campo sufficienti per ora, leggeremo evoluzione quadro epidemiologico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo momento, "riteniamo che le normative messe in campo siano sufficienti e ci riserviamo di leggere l'evoluzione del quadro epidemiologico". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, in conferenza stampa a palazzo Chigi. "Conteranno sempre tre fattori: il tasso di vaccinazione, che ci auguriamo possa crescere ancora; il secondo è il tasso epidemiologico, cioè la verifica dell'andamento della curva; e il terzo sono le varianti, che sono una sfida ulteriore che può ancora potenzialmente arrivare", ha spiegato.(Rin)