Roma 2021: Lorenzin (Pd), con Gualtieri sindaco bravo e non uno che funziona solo su Twitter

- "Gualtieri è bravo. Io c'ero allpra alla commissione bilancio" alla Camera per i fondi Covid "e lui era ministro. Non verrà qui a dire che è bravo, ma lo dico io. È bravo. Diamo a questa città un sindaco bravo, e non uno che fa i like su Twitter oppure uno che fa il turista per caso dicendo che i sindaci non si occupano dei vaccini". Lo ha detto la coordinatrice del comitato elettorale del centrosinistra per le elezioni amministrative della Capitale, Beatrice Lorenzin del Pd, intervenendo a una iniziativa elettorale a sostegno del candidato a sindaco, Roberto Gualtieri, in piazza Vittorio a Roma.(Rer)