Covid: Gualtieri, a inizio pandemia avevamo paura, oggi orgoglioso di risultati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- All'inizio della pandemia "avevamo paura, non sapevamo se l'Italia ce l'avrebbe fatta. Sembrava potesse essere spazzata via, dal punto di vista dei morti e delle conseguenze economiche e sociali". Lo ha detto il candidato a sindaco di Roma per il centrosinistra, Roberto Gualtieri, intervenendo a una iniziativa elettorale in piazza Vittorio a Roma e riferendosi al periodo in cui era ministro dell'Economia. "Abbiamo potuto fare affidamento sul servizio sanitario nazionale che è tra i migliori organizzati al mondo - ha aggiunto -. A Roma abbiamo avuto il punto massimo di eccellenza, grazie alla comunità sanitaria e ad amministratori e politici di altissimo livello. Grazie a Nicola Zingaretti e Alessio D'Amato" e "io oggi sono orgoglioso di quello che abbiamo fatto" perché "non solo sono stati messi a posto i conti ma sono anche migliorati i servizi", ha concluso. (Rer)