Roma 2021: Michetti, per Ama e Atac serve piano rilancio, le terrei pubbliche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ama e Atac hanno bisogno di un piano di rilancio ed io le terrei pubbliche". Lo ha detto il candidato sindaco del centrodestra a Roma, Enrico Michetti, intervistato da Simone Canettieri de "Il Foglio", presso la sede museale della fondazione Sorgente group, a Roma. "L'igiene urbana è una priorità e dobbiamo adottare i provvedimenti previsti dalla legge ed è importante che il Comune localizzi i siti per smaltire i rifiuti - ha aggiunto Michetti -. All'interno del Comune serve un buon segretario generale. Se Atac e Ama non hanno un piano di sviluppo serio è perché il Comune non si è preoccupato di farlo. Entrambi hanno bisogno di un piano di rilancio ed io le terrei pubbliche.Si deve mettere in sicurezza tutto ciò che funziona altrimenti si perde di vista il fine che è garantire una buona amministrazione - ha sottolineato Michetti -. Roma deve essere un trionfo di cantieri. La metro C deve assolutamente ripartire perché la metropolitana in generale è vitale per lo sviluppo della mobilità", ha concluso. (Rer)