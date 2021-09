Roma 2021: Bordoni (Lega), da Raggi su Ama favole da campagna elettorale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sindaca uscente di Roma Virginia "Raggi esulta perché Ama ha approvato il bilancio in positivo? Negli ultimi cinque anni l'azienda è stata perennemente in affanno: amministratori saltati, bilanci e piano industriale non approvati per anni, la mancata assunzione di responsabilità nell'individuazione dei siti di smaltimento e il conseguente aumento dei costi a carico dei romani, con la Tari più alta d'Italia, per il trasferimento dei rifiuti fuori da Roma". Lo dichiara in una nota il candidato della Lega all'Assemblea capitolina, Davide Bordoni. "I mezzi dell'Ama – continua Bordoni - hanno un'età media di 13 anni e l'ultimo bilancio approvato non risponde certo alle esigenze della città. Raggi racconta favole da campagna elettorale con lo sfondo della triste realtà di un fallimento. Ama per anni è rimasta senza bilancio e senza contratto di servizio e Roma non può essere più governata in questo modo". (Com)