Giustizia: Mandelli (FI), perizia psichiatrica per Berlusconi incomprensibile

- Il deputato di Forza Italia, Andrea Mandelli, afferma: "Al presidente Berlusconi va la mia massima solidarietà. Non si comprendono, infatti, le ragioni della disposizione da parte del Tribunale di Milano di una perizia psichiatrica nei suoi confronti: una decisione che non trova alcun fondamento - continua il parlamentare in una nota -, a maggior ragione alla luce della storia personale, imprenditoriale e politica di Silvio Berlusconi, fatta di grandi successi e senso dello Stato". (Com)