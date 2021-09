Algeria: camera bassa parlamento approva programma di governo con 318 sì e 65 no (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo fonti di “Agenzia Nova”, il governo intende puntare molto sul miglioramento del clima per le imprese, sviluppando un “portale unico” per le aziende. Non solo. Il premier Abderrahmane, ex governatore della Banca centrale, intende ridurre l’enorme mole dell’economia informale (di gran lunga superiore al 50 per cento del Pil) e riformare il sistema bancario, cercando di “slegare” gli algerini dal denaro contante (nel Paese si paga quasi tutto in contanti, anche perché utilizzare le carte di credito è penalizzante per via delle tariffe extra). Nelle intenzioni del governo c’è anche lo snellimento della burocrazia, che assorbe peraltro una notevole mole di spesa pubblica per i salari, anche se non è chiaro in che modo il premier intenda sviluppare tale strategia. Il piano menziona la necessità di preservare il “capitale umano, in particolare migliorando la qualità dell'insegnamento, della ricerca scientifica e dell'innovazione, nonché sviluppando competenze e abbinando formazione/occupazione”. (segue) (Ala)