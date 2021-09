Algeria: camera bassa parlamento approva programma di governo con 318 sì e 65 no (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo tre giorni di dibattito, la stragrande maggioranza dei deputati ha dunque votato a favore del nuovo Piano d'azione, anche se non sono mancate in aula critiche per la mancanza di chiarezza sui progetti in programma. Secondo l’agenzia di stampa “Aps”, il deputato Bouden Moundir del Raggruppamento nazionale democratico (Rnd, storico partito di centro) ha dichiarato che "questo piano è ambizioso, creerà una forte economia nazionale ed è complementare nei suoi contenuti e nel complesso, ma difetta di cifre e scadenze per l'esecuzione dei vari progetti programmati". Il deputato Lazhar Degla del Fronte El Mustakbal (partito nazionalista rivelazione delle ultime elezioni) ha sottolineato che "il piano manca di un calendario per la sua realizzazione", proponendo "la digitalizzazione di tutti i mercati pubblici e l'apertura delle banche per arginare il mercato valutario parallelo". (segue) (Ala)