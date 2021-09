Algeria: camera bassa parlamento approva programma di governo con 318 sì e 65 no (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da parte sua, il deputato del Fronte di liberazione nazionale (Fln, partito al potere in Algerina fin dall’indipendenza), Ahmed Rabehi, ha raccomandato "il miglioramento della qualità di vita dei cittadini mediante l'aumento della soglia minima dei salari e la razionalizzazione della spesa pubblica". In questo contesto, il deputato del gruppo degli indipendenti, Massinissa Ouari, ha insistito sulla "necessità di rafforzare i diritti dei cittadini per ripristinare la fiducia nelle istituzioni statali e per aprire investimenti win-win”. Saliha Kachi, deputata del Movimento della società per la pace (Msp, partito islamista di opposizione), ha chiesto l'istituzione di una legge sugli investimenti "chiara, flessibile e stabile" per attirare investitori stranieri stabilendo "le regole di un sistema bancario forte e la modifica del legge sulla moneta e sul credito, introducendo i principi della finanza islamica per attirare un maggior numero di investitori”. Il deputato Baraa Bengrina del movimento El Bina (islamisti alleati del governo) ha sottolineato la necessità di “coinvolgere i giovani nella vita economica” del Paese. Bengrina ha poi denunciato il recente aumento dei prezzi dei generi alimentari, esortando il governo ad aumentare i salari. Khelifa Benslimane, del Front el Moustakbal, da parte sua ha accolto con favore le riforme previste in questo Piano d'azione, chiedendo il miglioramento del potere d'acquisto dei cittadini. (segue) (Ala)