Mobilità: assessore Roma, città aderisce a settimana europea tematica anche quest'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Anche quest'anno come Roma Capitale abbiamo aderito alla settimana europea della mobilità. In programma da oggi fino al 22 settembre con tanti convegni, conferenze e seminari dedicati alla mobilità smart e sostenibile. Quest'anno il tema è 'Muoviti sostenibile... e in salute', un modo per ricordare le difficoltà vissute in questo lungo periodo di emergenza sanitaria e allo stesso raccontare come le città hanno risposto a questa sfida". Lo scrive su Facebook l'assessore alla Mobilità di Roma uscente, Pietro Calabrese. "Ricordo tra le altre cose l'appuntamento con la Fancy women bike ride, iniziativa che si celebrerà in tutto il mondo il 19 settembre", conclude. (Rer)