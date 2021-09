Milano: Barberis (Pd), città torni a essere guida del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Milano avrebbe ritrovato "il suo ruolo di guida del Paese", dopo il successo di Salone e Fuorisalone e le prossime Fiere ai nastri di partenza, tra cui MIcam. Lo afferma in una nota a riguardo Filippo Barberis, capogruppo del Partito Democratico a Palazzo Marino. "Si colgono fermenti, ma è questo il momento per non lasciare indietro nessuno come abbiamo fatto in questi ultimi cinque anni e nei cinque precedenti. Questa sera ascoltiamo persone e progetti che stanno realizzando la città del futuro. Cose concrete come medicina territoriale, case accessibili, nuova cultura, qualità dell'aria", prosegue la nota. Barberis è uno dei principali sostenitori della "città a 15 minuti" voluta dal sindaco Giuseppe Sala, dove i servizi sarebbero a portata di mano. "Ecco perché mi batterò per ottenere la moltiplicazione degli sportelli WiMi di accessibilità del Comune. Oggi sono circa 20 ma dobbiamo arrivare a 88. La città diventa sempre più green e sostenibile, ma la prima sostenibilità deve essere praticata per tutti rispetto agli affitti. Una città che cresce è una città coesa che non respinge perché troppo cara", prosegue il capogruppo dem. Mi batterò perché si introducano incentivi ai privati per il prezzo calmierato degli affitti. I giovani chiedono incentivi ai privati per il prezzo calmierato degli affitti, "azione dovuta" per Barberis. "Lo dobbiamo a questa città che ha sempre unito e ha sempre accolto. Tutti".(Com)