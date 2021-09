Catania: domani Falcone al polo intermodale dell'interporto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, domani sarà in sopralluogo al Polo Intermodale dell'Interporto di Catania, a partire dalle 11.30. L'annuncio in una nota della Regione. Sul posto sarà presente anche il sindaco di Catania, Salvo Pogliese. Il Polo Intermodale, in fase di completamento avanzata, si trova a poca distanza dalla stazione ferroviaria di Bicocca e sarà preposto allo scambio delle merci gomma-rotaia.(Ren)