Afghanistan: Rocca (Croce Rossa), avanti con nostre attività, stesse difficoltà di prima

- La Croce Rossa continua il suo lavoro in Afghanistan “con le stesse difficoltà che avevamo prima”. Lo ha detto Francesco Rocca, presidente della Federazione internazionale delle società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, nonché presidente di Croce Rossa italiana, durante una conferenza stampa in modalità online alla vigilia dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e della Cop26 di Glasgow per presentare nuovi dati sulle crescenti vulnerabilità nelle comunità locali, a causa della sovrapposizione del Covid-19 e delle crisi climatiche. “Non posso negare che all’inizio eravamo preoccupati per le nostra attività e i programmi di aiuti umanitari dato che siamo presenti nel Paese da anni, ma adesso è quasi come sempre, noi siamo sempre in campo”, ha chiarito Rocca in merito alla situazione attuale nel Paese dopo la presa del potere da parte dei talebani. “Noi abbiamo attività in 90 province e siamo attivo con un network forte con tutte le difficoltà storiche che il Paese presenta”, ha aggiunto il presidente della Croce Rossa italiana. “Stiamo discutendo con il nuovo governo delle nostre attività ma siamo lì e continuiamo a lavorare e non abbondoniamo il popolo afgano”, ha sottolineato Rocca ricordando che “ci siamo assicurati sin dall’inizio che potessimo continuare a lavoro e questo sta avvenendo”.(Res)