Ruby ter: Mulè, Berlusconi dà nuova lezione di dignità e legalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente Silvio Berlusconi "ha di nuovo dato una lezione di dignità e legalità a chi da anni utilizza l'arma della diffamazione e dell'ingiuria per attaccarlo e delegittimarlo". Lo dichiara in una nota Giorgio Mulè, sottosegretario alla Difesa e deputato di Forza Italia. "La decisione del presidente di consentire il proseguo del processo in sua assenza rinunciando alla perizia medica disposta dal Tribunale di Milano è la migliore risposta per silenziare illazioni e provocazioni che non colpiscono solo il politico e l'imprenditore ma anche l'uomo. Chi persevera contro i diritti e il garantismo in atteggiamenti più persecutori che giuridici, si allontana dallo Stato di diritto e si avvicina allo Stato giustizialista. Disporre anche una perizia psichiatrica nei confronti di Berlusconi va esattamente verso questa deriva. Ed è risaputo, perseverare nell'errore è diabolico", conclude.(Com)