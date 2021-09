Giustizia: Gelmini, Berlusconi uomo delle istituzioni, cancellare offesa contro di lui

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, sottolinea che "la decisione del presidente Silvio Berlusconi di rinunciare nel processo Ruby ter ad un suo diritto costituzionalmente tutelato per difendere la sua dignità e la sua storia, spazza via la valanga di illazioni e di volgari insinuazioni sul suo stato di salute e conferma le sue indubbie qualità di uomo delle istituzioni". L'esponente dell'esecutivo aggiunge in una nota: "Nessuna insensata perizia o sentenza potrà cancellare il ruolo del fondatore di Forza Italia e il consenso che gli italiani gli hanno assicurato negli anni. La speranza piuttosto è che sia assicurata vera giustizia, per cancellare, questo sì, l’offesa che gli è stata recata". (Com)