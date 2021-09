Agricoltura: Giansanti (Confagricoltura), sostenibilità sfida globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per le imprese agricole "la lotta contro il cambiamento climatico costituisce un obiettivo fondamentale. Gli eventi climatici eccezionali, sempre più ricorrenti, provocano perdite di produzione, di reddito e gravi danni alle strutture. Il nostro settore deve quindi fare per intero la propria parte per la neutralità climatica che l'Unione europea intende raggiungere entro il 2050". Lo ha detto il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, all'Open Forum in corso a Firenze nella giornata che precede il G20 dell'agricoltura. Il presidente è intervenuto nella sessione dedicata alla sostenibilità ambientale. "Secondo i dati contenuti nel Piano per la transizione ecologica varato dal governo, le emissioni annuali di CO2 dell'agricoltura italiana ammontano a 30 milioni di tonnellate, circa il 7 per cento sul totale nazionale. E l'assorbimento da parte delle foreste attraverso la fotosintesi si attesta a 40 milioni di tonnellate. Vale a dire il 10 per cento delle emissioni complessive di gas ad effetto serra. Dal canto suo, le emissioni dell'Unione europea incidono per meno del 10 per cento sul totale mondiale." (segue) (Com)