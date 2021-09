Ita: Fassina (Leu), serve compagnia di bandiera, non una low cost regionale da vita breve

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul futuro di Ita, "mi preoccupo quando sento parlare solo di ammortizzatori sociali: servono, ma vengono a valle di un progetto e di un programma. Quella per allungare gli ammortizzatori sociali è una battaglia che va fatta, ma dobbiamo soprattutto capire se si va verso una compagnia di bandiera. Così rischiamo una low cost regionale che non avrà vita molto lunga". Lo ha detto Stefano Fassina, deputato di Leu e promotore della lista Sinistra civica ecologista che sostiene la candidatura a sindaco di Roma di Roberto Gualtieri, in occasione di un confronto organizzato oggi a largo dello Scautismo. "La prossima settimana porteremo in Aula" alla Camera "più mozioni, è una partita che va riaperta a livello di governo e non può essere lasciata al dialogo tra sindacato e vertice di Ita", ha concluso. (Rer)