Covid: Marin (CI), certificato verde tiene insieme vaccino e libertà contro virus e chiusure

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marco Marin, deputato e capogruppo di Coraggio Italia a Montecitorio, segnala che "sulla salute degli italiani non si transige e sulla sicurezza dei lavoratori nemmeno. Il vaccino è l'unico strumento per far ripartire il Paese e tutti devono vaccinarsi senza se e senza ma". Il parlamentare aggiunge in una nota: "E il Green pass tiene insieme questa necessità e ci permette di riconquistare la nostra libertà. Su questo non possono esserci diserzioni perché senza vaccino e senza green pass non può esserci neanche lavoro in sicurezza. L'alternativa è ritrovarsi nuovamente ad affrontare periodi di lockdown. Avevo chiesto al governo fin dal primo decreto sul green pass più coraggio estendendolo alle aziende pubbliche e private, perché il virus non fa differenze e abbiamo il dovere di tutelare tutti". Per Marin, "in questa battaglia con il Covid manca ancora il tassello del trasporto pubblico locale che con la riapertura delle scuole rischia di essere l'anello debole della catena e che deve essere affrontato al più presto".(Com)