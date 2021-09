© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nove persone sono morte e 23 sono rimaste ferite in un attacco condotto dall'aviazione nigeriana contro un villaggio nello Stato nord-orientale di Yobe, in Nigeria. Lo riferisce la stampa locale. In precedenza l'aeronautica aveva ammesso la possibilità di aver ucciso e ferito civili mentre prendeva di mira i miliziani jihadisti di Boko Haram e che stava indagando sull'incidente. (Res)