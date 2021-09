Usa: sondaggio, solo per il 29 per cento dei cittadini il Paese è sulla strada giusta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solo il 29 per cento dei cittadini degli Stati Uniti ritiene che il suo Paese sia “sulla strada giusta”. Lo rivela un sondaggio condotto dalla Monmouth University, sui cui risultati pesa in particolar modo la disastrosa gestione del ritiro dall’Afghanistan e il recente aumento di casi Covid-19 legati alla variante Delta. Lo scorso luglio lo stesso sondaggio condotto dalla Monmouth University indicava che il 38 per cento degli intervistati riteneva gli Usa “sulla strada giusta”. Oggi il 65 per cento crede che il Paese si stia muovendo nella direzione sbagliata, in netto aumento rispetto al 56 per cento di due mesi fa. “La maggior parte degli statunitensi approva la fine della guerra in Afghanistan, ma le immagine di un ritiro disordinato non hanno aiutato (il presidente Joe) Biden in un momento in cui la crescita dei casi Covid stava già causando preoccupazione tra il pubblico”, ha spiegato il direttore dell’Istituto per i sondaggi della Monmouth University, Patrick Murray. Sebbene due terzi degli statunitensi siano a favore del ritiro, infatti, il 48 per cento ritiene che Biden abbia “gestito male” l’operazione. Il tasso di approvazione dell’operato del capo della Casa Bianca è sceso dal 54 per cento di aprile al 46 per cento di oggi, andando in pari con il tasso di disapprovazione. Il consenso di Biden appare in calo sia tra i repubblicani che tra i democratici e gli indipendenti. Il sondaggio è stato condotto tra il 9 e il 13 settembre scorsi su una base di 802 intervistati. Il margine di errore è del 3,5 per cento.(Nys)