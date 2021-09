Difesa: Aeronautica militare, dal 20 al 24 settembre esercitazione internazionale di ricerca e soccorso aereo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’edizione 2021 dell’esercitazione internazionale, interforze ed interministeriale “Grifone”, pianificata e condotta annualmente dall’Aeronautica militare attraverso il Rescue coordination centre (Rcc) del Comando operazioni aerospaziali (Coa) nell’ambito dell’accordo internazionale Sar.Med.Occ. (Sar Mediterraneo Occidentale), si svolgerà dal 20 al 24 settembre in Sardegna nell’area montuosa sud-occidentale dell’Isola, comprendente il Monte “Linas” e la zona del parco “Perd’e Pibera” nella Provincia del Sud Sardegna. Lo riferisce oggi un comunicato stampa dell'Aeronautica militare (Am). Scopo principale della “Grifone 2021” è quello di consolidare le già sviluppate sinergie tra l’Aeronautica militare e le altre Forze armate, corpi dello Stato e altri dicasteri pubblici per migliorare costantemente tecniche e procedure nel campo della ricerca e soccorso aereo, al fine di salvare vite umane. Pur non partecipando, quest’anno, equipaggi stranieri, la presenza internazionale sarà comunque garantita da numerose delegazioni di Osservatori proveniente da diversi Paesi. La base dell’Aeronautica militare di Decimomannu (CA) fungerà da Deployed Operating Base (Dob), ovvero da Base di rischieramento, mentre il Campo volo “XPTZ” di Decimoputzu (SU) sarà il cosiddetto Posto base avanzato (Pba): un vero e proprio eliporto campale, il centro nevralgico delle attività addestrative, da dove decolleranno i velivoli coinvolti ed opereranno le squadre di soccorso. (segue) (Com)