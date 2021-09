Difesa: Aeronautica militare, dal 20 al 24 settembre esercitazione internazionale di ricerca e soccorso aereo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Diversi i velivoli impegnati nel complesso scenario esercitativo: per l’Aeronautica militare saranno impiegati 1 HH-139A del 15simo Stormo – 80simo Centro CSar, 1 TH-500 del 72simo stormo, 1 TH-500B della squadriglia collegamenti di Linate (MI), 1 U-208 e un aeromobile a pilotaggio remoto (Apr) del 32simo stormo. Parteciperanno, inoltre, un BH-412 dell’Esercito italiano; un AW-109 Nexus dell’Arma dei Carabinieri; un AW-139 e un AW-169 della Guardia di Finanza; un AW-139 della Polizia di Stato; un AW-139 dei Vigili del Fuoco; un AW-139 della Capitaneria di Porto e il supporto di un EC-145 di Areus (Azienda regionale urgenza Sardegna). Le squadre di soccorso terrestri saranno fornite principalmente dal Soccorso Alpino e Speleologico della Sardegna a cui si aggiungeranno squadre specializzate dei “Fucilieri dell’Aria” del 16simo Stormo dell’Aeronautica militare, personale dell’Esercito italiano, della Guardia di finanza, dei Vigili del fuoco, della Protezione civile e del corpo forestale della Regione Sardegna. L’attività di volo sarà concentrata nelle giornate di martedì 21 e mercoledì 22 settembre, mentre per il giorno 24 settembre è previsto un “Media Day”, un’occasione per mostrare i risultati addestrativi raggiunti e le capacità espresse da tutte le Amministrazioni partecipanti. (Com)